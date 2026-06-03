Россия должна быть готова к самому худшему варианту с Арменией – Кедми

Россия должна быть готова к худшему сценарию с Арменией по примеру Украины.

Об этом в эфире видеоблога «Геополитбюро» заявил военный эксперт, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, главная задача Армении при нынешнем руководстве – превратить страну в Анти-Россию.

«Голубая мечта детства Пашиняна – это встать под покровительство Соединённых Штатов. Второй вариант, то, что называется, – «великой» Франции, ну и заодно и всей остальной Европы.

Насколько это поможет Армении, я не знаю. То есть база для армянской политики сегодня — это Анти-Россия. Он хочет увеличить, усилить эту антироссийскую направленность. Ну, посмотрим, как это выдержит армянская экономика.

Россия этот диалог ведёт предельно вежливо. Ну, Россия должна сейчас быть готовой. Я думаю, что она готова к худшему варианту. Армения — это ещё не Украина, но это не та Армения, которая была», – заключил Кедми.