Армению ждет революция, если Пашинян фальсифицирует выборы, – оппозиционер

Анатолий Лапин.  
02.06.2026 14:46
  (Мск) , Ереван
Армения, Оппозиция, Политика, Россия


Армению ждет революция в случае, если нынешний премьер-министр страны Никол Пашинян пойдет на фальсификацию выборов.

Об этом в эфире видеоблога «Реортеры» заявил лидер движения «Азатугрум» Микаэл Бадалян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Бадаляна, России в этом смысле нужно будет действовать жестче. Бадалян напомнил, что ему приписывают связь с Кремлем за то, что в марте текущего года он призвал соотечественников из диаспоры в России купить билет и поехать в Армению на голосование.

«Это моя частная инициатива, но они же это всё преподносят как программу Кремля, не понимая того, что люди в Армении этого и ждут, понимаете, – действий Кремля…

Но почему они молчат тогда в этом случае о законе, который был подписан недавно Владимиром Путиным, о том, что армия России теперь имеет право защищать граждан России за рубежом?

А в Армении огромное количество граждан России, и мы прекрасно понимаем, что основная борьба, она начнётся не даже 7 июня, а 8 июня, потому что Пашинян проиграет, но он никогда не признает своё поражение.

Оппозиция в свою очередь уже не раз объявила о том, что если попробуют пойти по молдавскому сценарию и грязно фальсифицировать выборы, то эта власть получит революцию, и она её получит. Потому что попыток было много, но сейчас ситуация совершенно другая, и мы прекрасно понимаем, что шансов, на спасение Армении больше не будет», – заявил Бадалян.

Ранее общественник заявлял, что на предстоящих в июне парламентских выборах в Армении жители республики будут выбирать: быть с Россией, или быть против нее.

