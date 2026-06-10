Россия рубит Украине логистику на Днепропетровщине – укро-эксперт

Российское командование перебросило на Днепропетровское направление операторов элитного подразделения «Рубикон», которые выносят логистику на глубине до 40 километров.

Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил военный эксперт, бывший функционер запрещенной в РФ неонацистской «Свободы» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переброшены дополнительные подразделения операторов БПЛА «Рубикон» с целью блокирования тыловой логистики сил обороны Украины. Речь идет как раз об этой трассе (на Павлоград, – авт.). Потому количество ударов по украинским логистическим объектам будет только нарастать.

Россияне пытаются экстраполировать события сил обороны Украины в моменте контроля над логистикой оккупационных войск… У оккупантов возможность поражения целей на расстояние больше 40 километров сейчас нет, но и 40 километров – это достаточно болезненные удары по украинской логистике, учитывая уровень профессиональной подготовки операторов БПЛА «Рубикон».

Это одно из элитных подразделений вооруженных сил страны-оккупанта… Потому, скорее всего, они рассматривают возможность установления огневого контроля над этими локациями», – заключил Снегирев.