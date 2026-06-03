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Опасным сценарием для Украины будут нарастающие российские удары по системам водоочистки и канализации городов-миллионников.

Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант Украинский» заявил военный эксперт, бывший функционер запрещенной в РФ неонацистской «Свободы» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть другие болевые точки городов-миллионников. В первую очередь, это объекты водоснабжения и водоочистки. Это – самая большая угроза. Учитывая, что степень защищенности не отвечает тем финансам, которые были выделены, то есть разворовали все, то это – самая болезненная точка всех городов-миллионников, и Киев – не исключение», – заявил Снегирев.

При этом он подбадривает «громадян» – «преимущество уже на украинской стороне».

«Самая большая, масштабная атака была с применением 1500 беспилотников, так она одна за два месяца, если не за три. Если мы посмотрим среднестатическое количество беспилотников, которое запускают россияне за одну ночь по территории Украины, то это примерно 100-150. В то время, как украинская сторона отвечает 300-350», – сказал бандеровец.

Однако он тут же признал: