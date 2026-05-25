«В считанные дни»: Украина ниже столицы утонет в фекалиях – чиновник ожидает превращения Киева в пустыню
В ходе последнего удара, по данным украинской стороны, ВС РФ атаковали Бортницкую станцию аэрации под Киевом, без функционирования которой нормальная жизнь в столице будет невозможна.
Об этом в эфире видеоблога «Радио НВ» заявил глава райадминистрации Деснянского района Киева Максим Бахматов, предлагавший рыть выгребные ямы на улицах для оставшихся без тепла, воды и света жителей столицы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Чиновник рассказал, что Киев и без того испытывает колоссальные проблемы с утилизацией отходов.
«5-й полигон мусорный – аварийный, почти не работает. Шестой полигон тоже аварийный, почти не работает. Бортницкая станция – это сверхбольшой объект, 400 гектаров. Это большое количество полей, на которых идет очистка наших сточных вод, канализационных вод от киевлян и частично области», – сказал Бахаматов.
Он напомнил, что строилась станция еще в 1960-е годы, и на данный момент «ее состояние аварийное на 90%».
В 2015 году японцы выделили 1,1 миллиарда долларов на реконструкцию станции, а договор лично с главой правительства Японии подписывал тогдашний президент [признан террористом в РФ] Петр Порошенко.
«Сейчас кредит не реализовывается из-за коррупции в киевской власти, поскольку японцы не вкладывают деньги в коррупционные проекты. То есть 11 лет не происходит реконструкция ключевого объекта существования столицы. Сейчас враг бьет по этим полям. Мы понимаем, насколько это критично, важно.
Поскольку уровень разрушений пока непонятен, я бы туда не советовал бить, потому что это очень большой объект. Там что-то повредить очень сложно, потому что оно и так все повреждено еще до Путина», – вещал Бахматов.
Он добавил, что не преувеличивает, когда говорит, что от станции зависит существование столицы.
«Без электрики шанс прожить у нас есть, мы научились. Без отопления тяжело, нельзя жить. А без канализации город превращается в пустыню за считанные дни, поскольку все льется по квартирам. И сейчас мы вынуждены сбрасывать канализационные воды Киева и области в Днепр. А значит весь Днепр ниже Киева, а это две трети Украины, будет заражено нашими канализационными водами», – предупреждает глава администрации.
