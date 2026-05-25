В ходе последнего удара, по данным украинской стороны, ВС РФ атаковали Бортницкую станцию аэрации под Киевом, без функционирования которой нормальная жизнь в столице будет невозможна.

Об этом в эфире видеоблога «Радио НВ» заявил глава райадминистрации Деснянского района Киева Максим Бахматов, предлагавший рыть выгребные ямы на улицах для оставшихся без тепла, воды и света жителей столицы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чиновник рассказал, что Киев и без того испытывает колоссальные проблемы с утилизацией отходов.

«5-й полигон мусорный – аварийный, почти не работает. Шестой полигон тоже аварийный, почти не работает. Бортницкая станция – это сверхбольшой объект, 400 гектаров. Это большое количество полей, на которых идет очистка наших сточных вод, канализационных вод от киевлян и частично области», – сказал Бахаматов.

Он напомнил, что строилась станция еще в 1960-е годы, и на данный момент «ее состояние аварийное на 90%».

В 2015 году японцы выделили 1,1 миллиарда долларов на реконструкцию станции, а договор лично с главой правительства Японии подписывал тогдашний президент [признан террористом в РФ] Петр Порошенко.

«Сейчас кредит не реализовывается из-за коррупции в киевской власти, поскольку японцы не вкладывают деньги в коррупционные проекты. То есть 11 лет не происходит реконструкция ключевого объекта существования столицы. Сейчас враг бьет по этим полям. Мы понимаем, насколько это критично, важно. Поскольку уровень разрушений пока непонятен, я бы туда не советовал бить, потому что это очень большой объект. Там что-то повредить очень сложно, потому что оно и так все повреждено еще до Путина», – вещал Бахматов.

Он добавил, что не преувеличивает, когда говорит, что от станции зависит существование столицы.