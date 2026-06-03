«С нашей стороны тоже были нехорошие вещи» – поляк-русофоб призвал замириться с бандеровцами
На фоне последних скандалов между Киевом и Варшавой, связанных с глорификацией гитлеровских коллаборационистов, украино-польские отношения ещё никогда не были на столь враждебном уровне.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил польский политолог-русофоб Марек Сиерант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Никогда в истории польско-украинских отношений я не видел такого негативного показателя к Украине. И это выглядит так, что Украина проиграла когнитивную войну в Польше за мысли поляков относительно Украины.
Но когда-нибудь придётся сесть за столом, и когда спадут эмоции, до некоторых людей дойдёт, что мы оказались, как говорят в Польше, с рукой в унитазе», – сказал Сиерант.
Ведущий спросил, видит ли гость эфира более или менее безболезненный выход из сложившейся ситуации.
«Я себе этого не представляю, потому что это слишком далеко всё зашло, эмоциональный градус так высок. Но этого можно было избежать, можно было Украине вести информационную политику в Польше, я не раз говорил – давайте выходить из своих политических траншей.
Я понимаю, что у украинцев и у поляков разная историческая память. УПА для украинцев является тем, чем для нас в Польше являются «проклятые солдаты», это подпольное войско, которое после 1945 года продолжало воевать уже не с немецким, а с советским оккупантом. Кстати, по трагизму похоже с некоторыми воинами УПА.
Одновременно, за ушами некоторых польских партизан того периода тоже тянутся неприятные вещи. И за некоторыми воинами УПА тоже тянутся некоторые нехорошие вещи, не за всеми, конечно.
Но так получается, что больше всего хайпа на этом строят те силы, которые всегда были далеки до польско-украинского диалога», – лебезил перед бандеровцем поляк.
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