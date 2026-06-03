«С нашей стороны тоже были нехорошие вещи» – поляк-русофоб призвал замириться с бандеровцами

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На фоне последних скандалов между Киевом и Варшавой, связанных с глорификацией гитлеровских коллаборационистов, украино-польские отношения ещё никогда не были на столь враждебном уровне.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил польский политолог-русофоб Марек Сиерант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никогда в истории польско-украинских отношений я не видел такого негативного показателя к Украине. И это выглядит так, что Украина проиграла когнитивную войну в Польше за мысли поляков относительно Украины. Но когда-нибудь придётся сесть за столом, и когда спадут эмоции, до некоторых людей дойдёт, что мы оказались, как говорят в Польше, с рукой в унитазе», – сказал Сиерант.

Ведущий спросил, видит ли гость эфира более или менее безболезненный выход из сложившейся ситуации.