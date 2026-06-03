Станислав Крапивник: Дальше всех пошла Литва – с пяти её баз запускают дроны ВСУ по России

Елена Острякова.  
03.06.2026 14:05
  (Мск) , Москва
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Дзен, Литва, НАТО, Россия, Украина


Ситуация в украинском конфликте не поменяется, пока страны НАТО не пострадают.

Об этом бывший военнослужащий США майор Станислав Крапивник заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация в украинском конфликте не поменяется, пока страны НАТО не пострадают. Об этом бывший...

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«Возьмите одну-две страны и на их примере дайте прямой сигнал. Сегодня это Вильнюс, завтра это Варшава, послезавтра это Париж или Лондон. Нам не нужно взрывать мирных жителей с помощью ядерного оружия. Российские технологии достаточно сложны, чтобы отключить город и уничтожить внутреннюю связь. Когда такое оружие ударило в Днепропетровске, в этой части города все канализационные и водопроводные трубы лопнули, потому что это было как землетрясение магнитудой 4,6 на окраине города, недалеко от эпицентра», – сказал Крапивник.

Он считает, что Финляндия и страны Прибалтики перестали быть нейтральными после того, как пустили в свое воздушное пространство украинские дроны. Дальше всех пошла Литва, которая позволяет использовать 5 своих военных баз в качестве пусковых площадок.

«Но пока НАТО не почувствует это на себе, оно не остановится. Сейчас они позволяют Украине использовать свое воздушное пространство. Они являются непосредственными участниками этой войны», – сказал Крапивник.

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English version :: Читать на английском Станислав Крапивник: Дальше всех пошла Литва – с пяти её баз запускают дроны ВСУ по России

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