Станислав Крапивник: Дальше всех пошла Литва – с пяти её баз запускают дроны ВСУ по России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ситуация в украинском конфликте не поменяется, пока страны НАТО не пострадают.

Об этом бывший военнослужащий США майор Станислав Крапивник заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Возьмите одну-две страны и на их примере дайте прямой сигнал. Сегодня это Вильнюс, завтра это Варшава, послезавтра это Париж или Лондон. Нам не нужно взрывать мирных жителей с помощью ядерного оружия. Российские технологии достаточно сложны, чтобы отключить город и уничтожить внутреннюю связь. Когда такое оружие ударило в Днепропетровске, в этой части города все канализационные и водопроводные трубы лопнули, потому что это было как землетрясение магнитудой 4,6 на окраине города, недалеко от эпицентра», – сказал Крапивник.

Он считает, что Финляндия и страны Прибалтики перестали быть нейтральными после того, как пустили в свое воздушное пространство украинские дроны. Дальше всех пошла Литва, которая позволяет использовать 5 своих военных баз в качестве пусковых площадок.