Страдания бандеровцев в Верховной раде: Эдак поляки помирятся с русскими!
Разгоревшийся между Украиной и Польше скандал из-за героизации бандеровцев может быть использован Варшавой как повод для прекращения помощи Киеву и восстановления отношений с Москвой.
Такими опасениями на заседании Верховной рады поделился депутат-галичанин Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы сейчас переживаем в определенной степени кризисные отношения с Польшей. Мы прекрасно понимаем, что этот кризис связан с историческими вопросами.
Этот вопрос сегодня стал чрезвычайно остро как никогда, но на самом деле, на моей памяти – это уже пятое обострение исторической проблематики и связанных с ним эмоций», – жаловался Княжицкий.
«Это, безусловно, сложная ситуация, особенно сейчас, когда польский президент требовал отобрать орден Белого орла у Владимира Зеленского. Мы, украинцы, не можем на это спокойно смотреть.
Радослав Сикорский, министр иностранных дел, заявил, что Кароль Навроцкий стоит перед выбором, оставить орден бывшему немецкому канцлеру Герхарду Шредеру, который берет деньги от Путина, или тоже отобрать орден у президента Украины.
Почему все это происходит? Причина одна – польские правые ищут способ, как перестать поддерживать Украину и начать налаживать отношения с РФ. Это путь в ту сторону.
Именно так русская агентура пытается разъединить два наших народа. Они ищут для себя пропуск для сотрудничества с Россией и действия заодно с Россией.
У нас будет 25-летие визита Папы Иоанна Павла II на Украину, именно там мы должны вернуться к формуле: прошу прощения и прощаю, прощаю и прошу прощения. Это то, что мы должны сказать друг другу», – призывал депутат.
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