Шансы на то, что боевые действия остановятся к ноябрю, как об этом говорит просроченный Зеленский, близки к нулевым.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин, конечно, будет пытаться дотянуть эту историю до зимы, и учитывая нашу подготовку к зиме, это отдельная болезненная тема, будет пытаться сделать нынешнюю зиму намного тяжелее, чем это было в прошлом году. Я выступал ещё в декабре и говорил, что нужно готовиться к ещё более тяжёлой зиме, чем предыдущая. И многие представители правительства говорили – та что вы рассказываете, у нас уже есть все планы, все стратегические «стийкости» и т.д., мы всё проведём», – злился Шлинчак.

«По тому, как сейчас развивается в Киеве, я понимаю, что там конь не валялся. Очень важно, чтобы всё-таки взяли в руки голову и начали готовиться к зиме, оценивая то, что эта война может длиться даже не один и не два, и не три года. Она может быть с затухающими фазами, с обострениями, однако то, что вряд ли она будет поставлена на паузу в ноябре или до ноября, как рассказывал в том числе Зеленский, это его мечта, вряд ли это может быть», – тревожился укро-эксперт.

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