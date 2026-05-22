Киевлян призвали готовиться к отключениям по 20 часов грядущей зимой

Вадим Москаленко.  
22.05.2026 20:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 152
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинское руководство не успеет подготовить к следующей зиме даже Киев, не говоря уже о других городах.

Об этом на канале «РБК-Украина» заявил экс-глава «Укрэнерго» Владислав Кудрицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство не успеет подготовить к следующей зиме даже Киев, не говоря уже о...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У нас на следующую зиму всё ещё не будет критически важного элемента – это распределённая генерация. И, в том числе, модульные тепловые котельные в таких городах, как Киев.

Их следующей зимой будет всё ещё недостаточно. И это будет проблемой. Если следующая зима будет холодной и с обстрелами, будем переживать тяжело», – сказал Кудрицкий.

«Да, полного блэкаута в Киеве этой зимой не было. Но вопрос не в этом. Если у вас в многоэтажке нет тепла, потому что ТЭЦ не работает, и 20 часов нет света – вам будет всё равно, это общенациональный блэкаут или просто отключение. И так, и так будет болезненно, потому что света не будет.

И если россияне будут бить по нашей инфраструктуре так же, как предыдущую зиму, у нас всё равно будут отключения. Могут быть 20 часов, а могут быть 8 часов, но они будут», – добавил он.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Киевлян призвали готовиться к отключениям по 20 часов грядущей зимой

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить