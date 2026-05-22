Киевлян призвали готовиться к отключениям по 20 часов грядущей зимой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское руководство не успеет подготовить к следующей зиме даже Киев, не говоря уже о других городах.

Об этом на канале «РБК-Украина» заявил экс-глава «Укрэнерго» Владислав Кудрицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У нас на следующую зиму всё ещё не будет критически важного элемента – это распределённая генерация. И, в том числе, модульные тепловые котельные в таких городах, как Киев. Их следующей зимой будет всё ещё недостаточно. И это будет проблемой. Если следующая зима будет холодной и с обстрелами, будем переживать тяжело», – сказал Кудрицкий.