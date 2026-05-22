Киевлян призвали готовиться к отключениям по 20 часов грядущей зимой
Украинское руководство не успеет подготовить к следующей зиме даже Киев, не говоря уже о других городах.
Об этом на канале «РБК-Украина» заявил экс-глава «Укрэнерго» Владислав Кудрицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«У нас на следующую зиму всё ещё не будет критически важного элемента – это распределённая генерация. И, в том числе, модульные тепловые котельные в таких городах, как Киев.
Их следующей зимой будет всё ещё недостаточно. И это будет проблемой. Если следующая зима будет холодной и с обстрелами, будем переживать тяжело», – сказал Кудрицкий.
«Да, полного блэкаута в Киеве этой зимой не было. Но вопрос не в этом. Если у вас в многоэтажке нет тепла, потому что ТЭЦ не работает, и 20 часов нет света – вам будет всё равно, это общенациональный блэкаут или просто отключение. И так, и так будет болезненно, потому что света не будет.
И если россияне будут бить по нашей инфраструктуре так же, как предыдущую зиму, у нас всё равно будут отключения. Могут быть 20 часов, а могут быть 8 часов, но они будут», – добавил он.
English version :: Читать на английском Киевлян призвали готовиться к отключениям по 20 часов грядущей зимой
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: