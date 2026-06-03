Украина заявляет о поражении одного из новейших кораблей России
Террористическое подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра» опубликовало видео, на котором, как утверждается, камеры дронов, совершивших сегодня налет на Санкт-Петербург в день открытия ПМЭФ-2026, фиксирует поражение находившегося на ремонте в доке Кронштадта корвета «Бойкий», принятого на вооружение в 2013 году.
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Участвовавшие в атаке дроны были украшены издевательскими надписями: «Что вы, тетя, мнете сиси, – берите вёдра и тушите Питер».
Телеведущий Руслан Осташко указывает, что Прибалтика вновь предоставила коридор для атак на Россию.
«Незадолго до атаки в Эстонии объявили воздушную тревогу сразу в шести уездах – Тартуском, Йыгеваском, Вильяндиском, Валгаском, Пылваском и Выруском. Беспилотники летели в сторону Петербурга через Финский залив на предельно малой высоте над водой».
Отставной дипломат Михаил Демурин напоминает:
«Сначала нам говорили, что в членстве в НАТО Латвии, Литвы и Эстонии ничего опасного для нашей страны нет. Потом уверяли, что и членство в НАТО Финляндии нам ничем не угрожает – и это после того, как начали воевать с Украиной в том числе и из-за её желания вступить в НАТО. Теперь имеем то, что имеем».
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