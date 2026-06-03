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Террористическое подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра» опубликовало видео, на котором, как утверждается, камеры дронов, совершивших сегодня налет на Санкт-Петербург в день открытия ПМЭФ-2026, фиксирует поражение находившегося на ремонте в доке Кронштадта корвета «Бойкий», принятого на вооружение в 2013 году.

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Участвовавшие в атаке дроны были украшены издевательскими надписями: «Что вы, тетя, мнете сиси, – берите вёдра и тушите Питер».

Телеведущий Руслан Осташко указывает, что Прибалтика вновь предоставила коридор для атак на Россию.

«Незадолго до атаки в Эстонии объявили воздушную тревогу сразу в шести уездах – Тартуском, Йыгеваском, Вильяндиском, Валгаском, Пылваском и Выруском. Беспилотники летели в сторону Петербурга через Финский залив на предельно малой высоте над водой».

Отставной дипломат Михаил Демурин напоминает: