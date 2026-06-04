«Украинцы теряют надежду, Зеленскому уже никто не верит» – львовский историк
Ложь диктатора Зеленского о скорой победе над Россией уже не вселяет надежду в жителей Украины.
Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявила специалист по изучению Холокоста и украинского национализма Марта Гавришко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Насколько Украина устойчива? Видите ли вы какие-то трещины?» – спросил Дизен.
«Зеленский заявил, что, вероятно, мы можем ожидать окончания войны до конца этого года. Но на самом деле западные СМИ публикуют информацию, что Зеленский готовится к ещё 2-3 годам войны.
Так что, по сути, нарратив о полугодовой войне рассчитан только на украинскую аудиторию. Мол, потерпите ещё пару месяцев, и всё будет хорошо, мы получим деньги и реформируем военкоматы», – сказала Гавришко.
«Но всё это сказки. На Украине всё больше людей теряют надежду. Я разговариваю со своими родственниками – это похоже на бесконечный кошмар.
И люди, которые сейчас пытаются бежать из Украины – в основном мужчины. Потому что сейчас главная цель для людей – выжить. Но эти охотники за людьми повсюду.
Сейчас мужчины наиболее уязвимы. Мы видим сцены, как их избивают, это просто ужасно. И никто не спрашивает, хотят ли они умереть за это коррумпированное государство.
Вот почему у меня нет надежды. Украина превращается в ЧВК Запада», – жаловалась она.
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