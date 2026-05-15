Массовые аресты в Одессе — люди против ТЦК и полицайни

Целая улица Одессы, Солнечная, восстала против беспредела ТЦК. Правда, аукнулось это массовыми арестами.

Людоловы по обыкновению схватили парня. Сначала за него вступились его друзья, которых запшыкали газом и избили, а потом, видя это — и все вокруг: прохожие, соседи, наблюдавшие картину маслом с балконов, продавцы ларьков.

На подмогу прибыли несколько экипажей полицаев спецподразделения «Тор». Тогда жители близлежащих домов заблокировали им выезд и поколотили автозаки сподручными средствами. А парню с друзьями пришлось вызывать «скорую».

«Позорище вонючее эта страна!», — кричали люди, а остальное — непечатное.



Несмотря на толпы свидетелей, сначала полицаи рассказали журналистам следующее:

«Троих человек попросили показать документы. Двое это сделали, а у задержанного их не было. Парень начал убегать, а полицейские, соответственно, его догнали. Никого из ТЦК там не было, вопроса о мобилизации не возникало».

Однако после скандала в Интернете и свидетельств многочисленных очевидцев, гестаповцы сменили риторику и признали — да, парня хотели увезти в ТЦК. На сей раз ответ пресс-службы полицайни был таким:

«При проверке документов выяснилось, что мужчина нарушил правила воинского учета. Но люди начали блокировать движение служебного автомобиля. Один из участников инцидента металлической цепью повредил служебный автомобиль полиции. Наиболее активные участники происшествия доставлены в полицию для установления всех обстоятельств и дачи объяснений».

Однако главное здесь — та самая гнилая вишня на торте. Бусифицированному парню — 21 год, он не подлежит призыву, а его избитым друзьям и вовсе по 19, одна из них… девушка, такая очевидная причем (да, сейчас это требует объяснения) — с длинными волосами. Какой воинский учет???

Только это «нэвдобство» никто даже и не подумал объяснять (ТЦК отмалчивается).