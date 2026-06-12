«Всхлип перед погибелью» русских обернётся очень страшным днём для Украины.

Об этом бредили участники эфира на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На какую следующую конвульсию рассчитывает Путин (если это конвульсия)? Потому что если он рассчитывает, что ему нужно дотянуть до 15 ноября, когда на Украине отопительный сезон следующей, и это будет его следующим окном возможностей, а до этого времени он будет каждые две недели терроризировать Киев, потому что он прекрасно понимает о наличии ракет Pac-3, не делает ли он ставку именно на этот период? И не слишком ли мы оптимистически сейчас настроены?», – рассуждала нацистка Мосейчук.

С ней отчасти согласился киевский политический обозреватель-русофоб Леонид Швец.

«Впереди у нас непростые месяцы, сколько их, никто сказать не может, я согласен, может он хочет дотянуть до зимы. Это такой всхлип перед погибелью, и он будет страшным для нас. К этому надо готовиться, а не к тому, что они там всё сложат и заплачут – дайте нам бензина, а то мы умираем. Впереди очень сложные вещи», – трепался укро-теоретик.