«В моменте всем покажется, что всё пропало – но стратегически мы побеждаем!» – пропаганда Банковой

Вадим Москаленко.  
12.06.2026 23:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 81
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


«Всхлип перед погибелью» русских обернётся очень страшным днём для Украины.

Об этом бредили участники эфира на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всхлип перед погибелью» русских обернётся очень страшным днём для Украины. Об этом бредили участники...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«На какую следующую конвульсию рассчитывает Путин (если это конвульсия)? Потому что если он рассчитывает, что ему нужно дотянуть до 15 ноября, когда на Украине отопительный сезон следующей, и это будет его следующим окном возможностей, а до этого времени он будет каждые две недели терроризировать Киев, потому что он прекрасно понимает о наличии ракет Pac-3, не делает ли он ставку именно на этот период? И не слишком ли мы оптимистически сейчас настроены?», – рассуждала нацистка Мосейчук.

С ней отчасти согласился киевский политический обозреватель-русофоб Леонид Швец.

«Впереди у нас непростые месяцы, сколько их, никто сказать не может, я согласен, может он хочет дотянуть до зимы. Это такой всхлип перед погибелью, и он будет страшным для нас. К этому надо готовиться, а не к тому, что они там всё сложат и заплачут – дайте нам бензина, а то мы умираем. Впереди очень сложные вещи», – трепался укро-теоретик.

«Но за это время никуда не деваются эти факторы слома – мидлстрайки будут нарастать, и «Фламинго» будет больше, и они будут хитрее (сейчас это очень простая дубинка)! Мы стоим на месте. После 26 года 27-й год, который для России будет ещё хуже! Стратегически мы побеждаем – да, однако в моменте будет очень тяжело, иногда кто-то будет считать, что вообще всё пропало», – вещал Швец.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «В моменте всем покажется, что всё пропало – но стратегически мы побеждаем!» – пропаганда Банковой

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить