«В моменте всем покажется, что всё пропало – но стратегически мы побеждаем!» – пропаганда Банковой
«Всхлип перед погибелью» русских обернётся очень страшным днём для Украины.
Об этом бредили участники эфира на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На какую следующую конвульсию рассчитывает Путин (если это конвульсия)? Потому что если он рассчитывает, что ему нужно дотянуть до 15 ноября, когда на Украине отопительный сезон следующей, и это будет его следующим окном возможностей, а до этого времени он будет каждые две недели терроризировать Киев, потому что он прекрасно понимает о наличии ракет Pac-3, не делает ли он ставку именно на этот период? И не слишком ли мы оптимистически сейчас настроены?», – рассуждала нацистка Мосейчук.
С ней отчасти согласился киевский политический обозреватель-русофоб Леонид Швец.
«Впереди у нас непростые месяцы, сколько их, никто сказать не может, я согласен, может он хочет дотянуть до зимы. Это такой всхлип перед погибелью, и он будет страшным для нас. К этому надо готовиться, а не к тому, что они там всё сложат и заплачут – дайте нам бензина, а то мы умираем. Впереди очень сложные вещи», – трепался укро-теоретик.
«Но за это время никуда не деваются эти факторы слома – мидлстрайки будут нарастать, и «Фламинго» будет больше, и они будут хитрее (сейчас это очень простая дубинка)! Мы стоим на месте. После 26 года 27-й год, который для России будет ещё хуже! Стратегически мы побеждаем – да, однако в моменте будет очень тяжело, иногда кто-то будет считать, что вообще всё пропало», – вещал Швец.
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