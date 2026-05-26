«И эти люди смеялись над моим гиперлупом!»: Омелян поднял на смех основателя Fire Point
На Украине фонтанируют фантастическими идеями о якобы передовых военных технологиях, которые изменят ход войны.
Об этом в беседе с экс-спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» и депутатом ВР прошлого созыва Бориславом Березой заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, числившийся в ВСУ, но уже успевший демобилизоваться, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий попросил прокомментировать недавнее заявление Дениса Штилермана, основателя скандальной украинской компании – производителя дронов и ракет Fire Point, подконтрольной окружению диктатора Зеленского и фигурирующей в громком коррупционном скандале.
Напомним, что Штилерман, явно имея в виду свою продукцию, похвастался, что Украина якобы за сутки может заблокировать весь нефтяной экспорт России.
«Компания Fire Point очень щедро засевает и формирует вокруг себя позитивное информационное поле всеми методами», – считает Омелян.
Он вспомнил, что в бытность министром над ним потешались за обещание в течение нескольких лет построить на Украине скоростной «гиперлуп» (концепция сверхскоростной транспортной системы, которая предполагает использование «парящих» капсул на магнитной тяге – ред.).
«А здесь человек фонтанирует бесконечными идеями. То он будет противоракетный щит Европы, то компанией, которая продает Германии «Фламинго» вместо «Томагавков», поскольку «Фламинго», как всем известно, “лучше” «Томагавков».
Теперь он “топит все морские коммуникации РФ, превращая ее в нефтяной и газовый ноль”. Мне кажется, это имеет намного больше общего с фантазией, чем проект гиперлупа.
У чувака реально нет массового серийного выпуска ракет, что бы они ни рассказывали. Я считаю, что наибольшая трагедия даже не в том, что компания Fire Point существует, она имеет право на существование, как и много других компаний, а в том, что она создала монополию в сфере ракетостроения. Без одобрямса Fire Point ты не можешь выйти на этот рынок», – заявил Омелян.
