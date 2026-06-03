О том, как Киев атаковал Санкт-Петербург в момент присутствия делегации США, почему американские законы превращают Илона Маска в пособника террористов, когда Трамп наконец вспомнит про «AmericaFirst» и перестанет давать слабину, «ПолитНавигатору» рассказывает руководитель донецкого исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

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В ночь на третье июня, пока делегация США разгуливала по Санкт-Петербургу, наслаждаясь белыми ночами и готовясь к первому за десять лет официальному визиту на ПМЭФ, киевский режим обрушил на город массированную атаку. Над Ленинградской областью уничтожено 59 беспилотников. Всего по стране за ночь сбили 354 дрона ВСУ. Горели нефтехранилища, полыхало в порту. Американских граждан – председателя Комиссии по изящным искусствам Родни Кука, оппозиционную журналистку Кэндис Оуэнс, актера Стивена Сигала, бойцов MMA Эндрю и Тристана Тейта – едва не разбомбили их же «союзники».

И что? Вашингтон молчит. Американские законы (18 U.S.C. § 2339A и § 2339B, усиленные Патриотическим актом) прямо запрещают «материальную поддержку» террористам. Под это определение попадают деньги, оружие, связь, транспорт. Илон Маск, чей Starlink наводил эти дроны, по этим законам – пособник покушения на американских граждан. Наказание – до 20 лет тюрьмы. «The people that are giving the order to kill – they don’t care who gets killed», – как говорил бывший оператор американских БПЛА Брэндон Брайант. Киеву плевать. Ему плевать на имидж Вашингтона, на жизни американцев, на то, что его покровители могут в любой момент оказаться под ударом.

Но Маска не посадят. Потому что вся эта система – фарс. Зеленский – главный BlackRock на Западе. Он затащил США в ловушку: качает миллиарды, диктует условия, заставляет служить интересам себя-любимого и своих друзей. Американцы послушно платят. Им бомбят их граждан, а они молчат и платят. Слабаки.

Трамп любит повторять «America First». Это ложь. Сейчас First – это Киев. «We used to be the good guys», – иронизировали когда-то в Голливуде. Теперь никто не верит в американское могущество. Зеленский держит США за горло. И пока он будет чувствовать безнаказанность, дроны будут лететь вне зависимости – могут ли под них попасть граждане некогда великой и неприкосновенной Америки или нет.

Вопрос к Трампу: сколько ещё американцев должно погибнуть, чтобы Вашингтон, наконец, перекрыл поставки оружия и отключил Starlink? А Маску пора напомнить: «Silence encourages the tormentor, never the tormented». Если ты молчишь, когда убивают – ты пособник. Америка, очнись! Тебя используют. И – да: ты стала бояться, а значит дни твоей гегемонии сочтены: «America is Over». Как говорится: «Trump has no spine» – беда-беда…».