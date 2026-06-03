Венгрия не отправит ни оружия, ни солдат Украине – новый премьер обломал Мерца

Анатолий Лапин.  
03.06.2026 10:55
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Венгрия не собирается делать послабления в отношении Украины и не планирует отправлять своих солдат и оружие Киеву.

Об этом по итогам встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Венгрия не собирается делать послабления в отношении Украины и не планирует отправлять своих солдат...

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Так, Мерц заявил, что рассчитывает на смену позиции Венгрии после избрания нового правительства и ухода Виктора Орбана.

«Мы стоим перед вами в то время, когда свобода и единство Европы снова находятся под угрозой. Угроза НАТО со стороны России и война Москвы против Украины бросают фундаментальный вызов всем нам. Важно, чтобы мы тесно сотрудничали здесь. И если Венгрия снова явно встанет на сторону этой Европы, это укрепит всех нас, укрепит дело свободы и мира. Дорогой Петер Мадьяр, мы будем рады, если Венгрия пойдёт по этому пути», – заявил Мерц.

Мадьяр на это с улыбкой на лице сказал, что Киеву не видать послаблений:

«Сейчас действительно не время менять контракты. Нам нужно сначала сделать действительно настоящую работу. И я хочу ещё раз дать понять, что Венгрия не будет отправлять ни солдат, ни оружие в Украину даже при новом венгерском правительстве».

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