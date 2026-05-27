Сегодняшний ракетный удар по Севастополю – свидетельство того, что одна из главных задач СВО по демилитаризации Украины по-прежнему не реализована. Более того, на пятом году спецоперации возможности противника увеличиваются – он копит самолёты и ракеты для ударов по России.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил капитан I ранга в отставке, военный эксперт Сергей Горбачев:

«Судя по всему, в последнее время шло накопление ракет – и SCALP, и Storm Shadow. У Украины ещё остаются СУ-24, являющиеся носителями этих ракет, они полностью не уничтожены. Украина обладает где-то более пятьюдесятью F-16 — истребителей-бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Поэтому вот это всё вкупе было наполнено, сохранено, соответствующим образом подготовлен кадровый состав. И, как в чеховской пьесе, – ружьё должно выстрелить или в первом, или втором, или третьем акте. Вот оно и выстрелило».

Офицер считает, что на пятом году СВО нужно признать «возрастающие и изменяющиеся технические возможности» противника.