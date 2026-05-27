Севастополь был подвергнут массированной комбинированной атаке ВСУ минувшей ночью. Сначала на город летели БПЛА. А в пять утра противник ударил британскими ракетами Storm Shadow.

Украинские СМИ с утра рапортуют о поражении здания штаба ВВС Черноморского флота в центре города. Оно не используется – с начала СВО военные переместились в защищенные командные пункты. То есть, цель была символической – точно так же «Штормами» били по пустому штабу Черноморского флота в 2023 году.

Ещё одним поражённым зданием стал офис Центробанка на Корабельной стороне. Это также можно рассматривать как демонстрацию готовности попыток парализовать экономическую жизнь (кстати, Нацбанк Украины стоит целым). Либо же враг промахнулся, ведь неподалеку находится военный госпиталь.

В любом случае, удар по Севастополю британскими ракетами явно носил демонстрационный характер – и был ответом покровителей Зеленского на призыв МИД РФ к западным посольствам покинуть Киев.

Ведь «Storm Shadow» давно не использовались на этом направлении – после того, как большая часть кораблей Черноморского флота была выведена к берегам Кавказа. А ВСУ при необходимости удавалось перегружать ПВО волнами дронов, как произошло весной в случае с сожженным офисом «Алмаз-Антея».

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что ударами «Штормов» полностью управляет Великобритания.

«Если это ATACMS, значит, это делает Пентагон. Если Storm Shadow, значит, это делают британцы. Причем в случае с Storm Shadow еще проще. Простота заключается в том, что полетное задание вводится автоматически, без участия военнослужащих на земле, автоматом. Это делают британцы», – говорил Путин.

Таким образом, удар «Орешником» под Киев не образумил противника. Враг показывает, что будет отыгрываться на Крыме (который по заветам бандеровцев должен быть «украинским или безлюдным») – срывать курортный сезон, устраивать блокаду, «кошмаря» сухопутный коридор и лупить по далеко не военным объектам.