«Впереди нас ждут ковровые бомбардировки» – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
24.05.2026 21:10
  (Мск) , Киев
Просмотров: 677
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В случае продолжения эскалации Россия может начать ковровые бомбардировки украинских городов.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае продолжения эскалации Россия может начать ковровые бомбардировки украинских городов. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Боевые действия переходят в войну городов. Это самое страшное, что может быть. Этот сегодняшний удар – это война городов.

Это означает, что противники, как с одной так и с другой стороны, будут наносить удары, согласно доктрине генерала Дуэ, в рамках уничтожения как ВПК, так и проведения психологического давления на тыловые подразделения», – уверен Стариков.

Он подчеркнул, что целью ночного удара было прежде всего уничтожение логистических возможностей ВСУ.

«Итоги Второй мировой войны показали, что классические бомбардировки нацистской Германии союзниками ни к чему не привели. И Германия выпускала всю номенклатуру вооружения до февраля-марта 1945 года.

Мы еще дождемся ковровых бомбардировок, когда будет сноситься все. Именно города будут превращаться в буферную зону. Мы это уже видим на фронте», – подытожил он.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Впереди нас ждут ковровые бомбардировки» – полковник СБУ

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить