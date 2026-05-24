«Впереди нас ждут ковровые бомбардировки» – полковник СБУ

В случае продолжения эскалации Россия может начать ковровые бомбардировки украинских городов.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Боевые действия переходят в войну городов. Это самое страшное, что может быть. Этот сегодняшний удар – это война городов.

Это означает, что противники, как с одной так и с другой стороны, будут наносить удары, согласно доктрине генерала Дуэ, в рамках уничтожения как ВПК, так и проведения психологического давления на тыловые подразделения», – уверен Стариков.