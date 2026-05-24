«Впереди нас ждут ковровые бомбардировки» – полковник СБУ
В случае продолжения эскалации Россия может начать ковровые бомбардировки украинских городов.
Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Боевые действия переходят в войну городов. Это самое страшное, что может быть. Этот сегодняшний удар – это война городов.
Это означает, что противники, как с одной так и с другой стороны, будут наносить удары, согласно доктрине генерала Дуэ, в рамках уничтожения как ВПК, так и проведения психологического давления на тыловые подразделения», – уверен Стариков.
Он подчеркнул, что целью ночного удара было прежде всего уничтожение логистических возможностей ВСУ.
«Итоги Второй мировой войны показали, что классические бомбардировки нацистской Германии союзниками ни к чему не привели. И Германия выпускала всю номенклатуру вооружения до февраля-марта 1945 года.
Мы еще дождемся ковровых бомбардировок, когда будет сноситься все. Именно города будут превращаться в буферную зону. Мы это уже видим на фронте», – подытожил он.
