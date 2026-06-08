«Время работает против нас»: НАТО обеспечит Украину возможностью усилить дроновые атаки России

В Евросоюзе создают производство дронов большой дальности, которые через полгода начнут поступать на Украину.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Время работает против нас. Сценарий навязанных нам боевых действий абсолютно, мягко говоря, нам не нужен и не устраивает. Это война на истощение, но против нас не Зеленский, это наконечник копья, а объединенный Запад.

Более того, принятыми решениями сегодня в ряде европейских стран НАТО закладывается производство дронов большой дальности. Это означает, что уже примерно через 8-9 месяцев Украина будет получать сотни тысяч ударных дронов самолетного типа большой дальности.

В этих условиях ни одна ПВО не сможет выполнить свои задачи в полном объеме. Это элементарная математика», – сказал Коротченко.