«Время работает против нас»: НАТО обеспечит Украину возможностью усилить дроновые атаки России
В Евросоюзе создают производство дронов большой дальности, которые через полгода начнут поступать на Украину.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Время работает против нас. Сценарий навязанных нам боевых действий абсолютно, мягко говоря, нам не нужен и не устраивает. Это война на истощение, но против нас не Зеленский, это наконечник копья, а объединенный Запад.
Более того, принятыми решениями сегодня в ряде европейских стран НАТО закладывается производство дронов большой дальности. Это означает, что уже примерно через 8-9 месяцев Украина будет получать сотни тысяч ударных дронов самолетного типа большой дальности.
В этих условиях ни одна ПВО не сможет выполнить свои задачи в полном объеме. Это элементарная математика», – сказал Коротченко.
«Поэтому есть только один путь – удары по электрогенерации Украины. Выключить свет.
Сейчас лето, никакой гуманитарной катастрофы с населением там не произойдет. А ближе к осени миллионов 10-15 граждан Украины отчаливают в страны Евросоюза. Флаг им в руки. Вот пусть Евросоюз их кормит, снабжает, обустраивает. Это будет у них постоянная головная боль», – добавил он.
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