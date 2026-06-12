Выход Болгарии из программы PURL может стать прецедентом – укро-эксперт

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Объявленное Димитаром Стояновым решение Болгарии прекратить продажу оружия Украине может потянуть за собой отказ страны от участия в натовской программе помощи Киеву PURL, что спровоцирует цепную реакцию подобных решений среди других союзников.

Об этом в эфире «Львовской мануфактуры новостей» заявил украинский политолог и международник Дмитрий Левусь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё-таки Болгария принимает участие в программе PURL, выделяются деньги в рамках НАТО на закупку оружия для Украины. И здесь действительно есть угроза того, что Болгария может перестать выделять эти средства… Если Болгария выйдет из программы PURL, то разумеется, что её взнос там не так велик, но в политическом плане это может уже создавать определённые проблемы, как такой прецедент», – тревожился Левусь.

«Это может включить цепную реакцию для других участников этой программы. Вот здесь, как по мне, есть определённая опасность», – добавил укро-эксперт.