Выход Болгарии из программы PURL может стать прецедентом – укро-эксперт

Тарас Стрельцов.  
12.06.2026 16:59
  (Мск) , Львов
Просмотров: 369
 
Болгария, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы


Объявленное Димитаром Стояновым решение Болгарии прекратить продажу оружия Украине может потянуть за собой отказ страны от участия в натовской программе помощи Киеву PURL, что спровоцирует цепную реакцию подобных решений среди других союзников.

Об этом в эфире «Львовской мануфактуры новостей» заявил украинский политолог и международник Дмитрий Левусь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Объявленное Димитаром Стояновым решение Болгарии прекратить продажу оружия Украине может потянуть за собой отказ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Всё-таки Болгария принимает участие в программе PURL, выделяются деньги в рамках НАТО на закупку оружия для Украины. И здесь действительно есть угроза того, что Болгария может перестать выделять эти средства…

Если Болгария выйдет из программы PURL, то разумеется, что её взнос там не так велик, но в политическом плане это может уже создавать определённые проблемы, как такой прецедент», – тревожился Левусь.

«Это может включить цепную реакцию для других участников этой программы. Вот здесь, как по мне, есть определённая опасность», – добавил укро-эксперт.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Выход Болгарии из программы PURL может стать прецедентом – укро-эксперт

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить