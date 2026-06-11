Я в шоке, почему Россия не бьет по мостам? – бывший профессор Гарварда

Анатолий Лапин.  
11.06.2026 12:08
  (Мск) , Москва
Просмотров: 755
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Вызывает недоумение практически полное отсутствие российских ударов по мостам на Украине. Это было действенной мерой, для которой не нужно пугать европейцев ударами по производству БПЛА для Украины.

Об этом в эфире видеоблога World Affairs In Context заявил бывший профессор Гарварда, российский эмигрант Владимир Бровкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вызывает недоумение практически полное отсутствие российских ударов по мостам на Украине. Это было действенной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В целом, в макро-масштабе, Россия не бомбит, например, мосты через Днепр. Все спрашивают Путина, почему он этого не делает? Они до сих пор не разрушили, и я не понимаю, почему, туннели, ведущие в Польшу и Венгрию. Я не понимаю, почему. Есть множество вещей, которые можно было бы сделать, но они этого не делают.

То, что они делают сейчас, и чего не делали раньше, — это полное уничтожение украинской промышленности, электричества не будет. И вот они собирают разведданные, а затем уничтожают один завод за другим.

Украина, как и Россия — это очень-очень промышленно развитая страна. В прошлом там были сотни заводов, которые производили всё: от стали до танков. Харьковский танковый завод был знаменитым советским достижением, которое теперь находится на территории Украины, построенное русскими или советскими людьми. Другими словами, чтобы всё это разрушить, потребуется много времени. И даже когда оно будет разрушено, западники привезут ещё, и ещё, и ещё. Всё привозят извне. Привозят беспилотники…

Но что можно было бы сделать, если бы я мог спросить Путина? Я бы спросил его: «Владимир Владимирович, почему вы не взрываете туннели? Почему вы не взрываете рельсы, ведущие в Польшу, Венгрию и Румынию? Почему вы не заблокировали Одесский порт полностью, чтобы ничего не возилось и не вывозилось? Этого не было сделано, и это ещё можно сделать прежде, чем говорить о каких-либо ударах по западноевропейским целям», – заявил Бровкин.

Читайте также: Севастополь и Крым вторую неделю под непрекращающимися обстрелами Украины.

Метки:

English version :: Читать на английском Я в шоке, почему Россия не бьет по мостам? – бывший профессор Гарварда

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить