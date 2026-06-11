Я в шоке, почему Россия не бьет по мостам? – бывший профессор Гарварда
Вызывает недоумение практически полное отсутствие российских ударов по мостам на Украине. Это было действенной мерой, для которой не нужно пугать европейцев ударами по производству БПЛА для Украины.
Об этом в эфире видеоблога World Affairs In Context заявил бывший профессор Гарварда, российский эмигрант Владимир Бровкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В целом, в макро-масштабе, Россия не бомбит, например, мосты через Днепр. Все спрашивают Путина, почему он этого не делает? Они до сих пор не разрушили, и я не понимаю, почему, туннели, ведущие в Польшу и Венгрию. Я не понимаю, почему. Есть множество вещей, которые можно было бы сделать, но они этого не делают.
То, что они делают сейчас, и чего не делали раньше, — это полное уничтожение украинской промышленности, электричества не будет. И вот они собирают разведданные, а затем уничтожают один завод за другим.
Украина, как и Россия — это очень-очень промышленно развитая страна. В прошлом там были сотни заводов, которые производили всё: от стали до танков. Харьковский танковый завод был знаменитым советским достижением, которое теперь находится на территории Украины, построенное русскими или советскими людьми. Другими словами, чтобы всё это разрушить, потребуется много времени. И даже когда оно будет разрушено, западники привезут ещё, и ещё, и ещё. Всё привозят извне. Привозят беспилотники…
Но что можно было бы сделать, если бы я мог спросить Путина? Я бы спросил его: «Владимир Владимирович, почему вы не взрываете туннели? Почему вы не взрываете рельсы, ведущие в Польшу, Венгрию и Румынию? Почему вы не заблокировали Одесский порт полностью, чтобы ничего не возилось и не вывозилось? Этого не было сделано, и это ещё можно сделать прежде, чем говорить о каких-либо ударах по западноевропейским целям», – заявил Бровкин.
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