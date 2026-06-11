«Здесь вам не Бандерштат» – в подконтрольном Киеву Донбассе медики отказываются обслуживать ВСУшников на «мове»

Вадим Москаленко.  
11.06.2026 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 737
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На подконтрольных Киеву территориях ДНР люди предпочитают нарушать «мовный закон», рискуя получить штраф, но продолжать говорить на русском языке.

Об этом на канале «Sуб’єктивний Sмальчук» заявила представитель языкового омбудсмена Кристина Головачова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На подконтрольных Киеву территориях ДНР люди предпочитают нарушать «мовный закон», рискуя получить штраф, но...

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«По Донецку [области] обращений хватает, очень серьёзный процент обращений от военных, которые там обороняют нашу страну. Их очень возмущают факты, когда к ним обращаются на русском языке.

К сожалению, есть случаи, когда военнослужащий пришёл в медицинское учреждение, там говорили по-русски, он попросил по-украински, а одно лицо из медперсонала сказала, что «вы сейчас находитесь на нашей территории, поэтому будете слушать наш русский язык».

Это ужасный случай. Ещё продолжается по этому факту «державный контроль», будет ли наложен штраф, ещё не могу сказать. Между тем, это кричащий факт. И я сейчас призываю руководителей учебных, медицинских заведений, всех – уважаемые, от вас зависит, будут ли оштрафованы ваши заведения. В который раз напомните, сделайте приказ ознакомления на то, что на работе язык украинский!», – возмущалась вырусь Головачова.

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