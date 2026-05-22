На Украине намерены в десять раз поднять штрафы за использование русского языка в сфере обслуживания.

Об этом в эфире канала «Эспресо» заявила языковой омбудсмен (шпрехенфюрер в народе) Украины Елена Ивановкая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ивановская негодует, что сейчас штрафы слишком маленькие и большие компании их просто игнорируют, предпочитая заплатить – и даже закладывающих эти суммы в свои расходы.

«Наша институция уже внесла предложение кабмину и предлагает, чтобы поднять эти штрафы в три, в пять раз», – заявила Ивановская.

Ведущий обратил внимание, что проект «Киев цифровой» провел опрос, согласно котрому, в столице лишь 33% людей постоянно общаются на украинском. Кроме того, он с явно читаемым неудовольствием отметил, что министр образования выступила против запрета школьникам на переменах общаться на русском, поскольку это не поддерживают учителя, которые и сами переходят на русский при удобном случае.

Шпрехенфюрер считает, что такой учитель исповедует «двойные стандарты».

«Он, во-первых, приучает детей к определенному лицемерию, и его билингвизм, даже если он очень с хорошими намерениями… все равно ребенок, видящий перед собой такого учителя, перенимает его», – возмущается укро-чиновница.

В студии ей предложили в Киеве «переаттестацию всех учителей», причем с «соответствующими выводами».