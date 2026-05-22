На Украине резко ужесточают репрессии за русский язык – в Киеве массово игнорируют «мову»

Игорь Шкапа.  
22.05.2026 18:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 505
 
геноцид, Дзен, Мова, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


На Украине намерены в десять раз поднять штрафы за использование русского языка в сфере обслуживания.

Об этом в эфире канала «Эспресо» заявила языковой омбудсмен (шпрехенфюрер в народе) Украины Елена Ивановкая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине намерены в десять раз поднять штрафы за использование русского языка в сфере...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ивановская негодует, что сейчас штрафы слишком маленькие и большие компании их просто игнорируют, предпочитая заплатить – и даже закладывающих эти суммы в свои расходы.

«Наша институция уже внесла предложение кабмину и предлагает, чтобы поднять эти штрафы в три, в пять раз», – заявила Ивановская.

Ведущий обратил внимание, что проект «Киев цифровой» провел опрос, согласно котрому, в столице лишь 33% людей постоянно общаются на украинском. Кроме того, он с явно читаемым неудовольствием отметил, что министр образования выступила против запрета школьникам на переменах общаться на русском, поскольку это не поддерживают учителя, которые и сами переходят на русский при удобном случае.

Шпрехенфюрер считает, что такой учитель исповедует «двойные стандарты».

«Он, во-первых, приучает детей к определенному лицемерию, и его билингвизм, даже если он очень с хорошими намерениями… все равно ребенок, видящий перед собой такого учителя, перенимает его», – возмущается укро-чиновница.

В студии ей предложили в Киеве «переаттестацию всех учителей», причем с «соответствующими выводами».

«Я бы не была против», – ответила Ивановская.

Метки: ,

English version :: Читать на английском На Украине резко ужесточают репрессии за русский язык – в Киеве массово игнорируют «мову»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить