Зе-обслуга: «Польша назначила себя нашим судьёй, потому что очень боится нас»

Вадим Москаленко.  
12.06.2026 20:43
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дипломатия, Конфликт, Кризис, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина


Антиукраинские демарши, к которым прибегает официальная Варшава последнее время, происходят потому, что Украина становится сильнее, и Польша начинает всерьёз её бояться.

Об этом на канале обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Антиукраинские демарши, к которым прибегает официальная Варшава последнее время, происходят потому, что Украина становится...

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«Польша, которая казалась нам союзником и нашей страной-партнёром, сейчас такое отчебучивает, когда становится страшно, что происходит с этими людьми. И это тоже вопрос, когда Польша заявляет, что, во-первых, Украина не может стать членом ЕС, потому что она будет мешать аграрной Польше, это несоответствие наших возможностей и польских ожиданий.

Польша, которая вместо Венгрии сейчас блокирует выделение 6,6 млрд. евро в фонд мира, то есть Польша требует от этих денег компенсацию стоимости переданного вооружения Украине. На что Германия говорит – слышишь, Польша, мы 11 млрд Украине передали – нам тоже требовать?

Мы все помним, как Польша требовала, не знаю, есть ли сейчас эти требования, что Германия должна Польше 1 триллион евро компенсаций за оккупацию Второй мировой войны.

На наших глазах Польша превращается из нашего адвоката, сейчас она прокурор по факту, и что, будем ждать, когда она будет судьёй Украины?» – возмущался Харебин.

«А знаете, какое у меня понимание, почему это происходит? Потому что мы становимся сильнее, они нас начинают бояться», – добавил укро-эксперт.

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English version :: Читать на английском Зе-обслуга: «Польша назначила себя нашим судьёй, потому что очень боится нас»

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