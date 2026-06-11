«А где были наши плюшки?» – эксперт призвал не кивать на ЕС за армянский провал
Россия теряет контроль над своим подбрюшьем в Средней Азии, и здесь для великой державы неуместно пенять только на козни геостратегических противников.
Об этом заявил декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян на «круглом столе» в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Америка очень укрепляет позиции в нашем подбрюшье, там, где вообще их отродясь в таком виде не было, и сегодня она стоит там за коридором, который должен соединить Среднюю Азию через Закавказье с Турцией и дальше Европой. Не было таких проектов у американцев в регионе, сегодня они есть…
Эта территория последние 30 лет не ставилась под вопрос, что это территория исключительно наших интересов. Но в настоящий момент мы видим, что убедительно-не убедительно, но 60% мандатов, неважно, каким путём, получает человек, который говорит, что мы собираемся в ЕС, а из ЕАЭС выйдем, как только нас примут. Хорошего мало», – сказал Сардарян.
Модератор возразила, что Пашинян «получил голоса, благодаря плюшкам ЕС».
«Очень хорошо, а где наши плюшки? Мы на 12 млрд товарооборот, газ из России, только у европейцев плюшки есть? Так может говорить маленькое жалкое среднестатистическое государство в Восточной Европе. Россия, будучи великой державой, не может жаловаться на то, что кто-то пришёл, нас обошёл.
У нас ресурсов больше, чем у них в 10 раз. То, что мы ими пользуемся плохо, это к нам вопрос. Я без иллюзий про демократию и ценности, народ. У нас есть интересы, мы их должны добиваться любой ценой, если собираемся поддерживать свой статус на мировой арене», – парировал эксперт.
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