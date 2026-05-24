«Будут ещё серьёзные удары» – Раду призвали тикать во Львов

Россия может нанести удар по зданию украинского парламента, поэтому Верховной раде пора бежать во Львов.

Об этом украинский экономист, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нет смысла ему по Банковой бить, это ж ничего не даст. Зеленский просто уйдет в другое место. Там такие подземные бункера, что пробить нельзя. Это ж когда-то строилось, как генштаб Киевского военного округа, во время Сталина», – сказал Соскин.

«А вот могут по куполу бахнуть. И по Кабмину могут. Но Кабмин тоже для них неинтересно. Для них интересно – это там, где эти кнопкодавы сидят. Это такая серьезная демонстрация.

Потому что они одобряют военные положения, мобилизацию. У нас же парламентская республика, а не президентская. Вот туда они могут ударить. И это серьезный удар будет.

Тогда Верховному Совету надо во Львов переезжать. В цирке будут заседать. Там хорошее здание, похожее на киевский парламент, там и место хорошее, я много раз там был», – добавил он.