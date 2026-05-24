«Будут ещё серьёзные удары» – Раду призвали тикать во Львов

Вадим Москаленко.  
24.05.2026 19:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 238
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия может нанести удар по зданию украинского парламента, поэтому Верховной раде пора бежать во Львов.

Об этом украинский экономист, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может нанести удар по зданию украинского парламента, поэтому Верховной раде пора бежать во...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Нет смысла ему по Банковой бить, это ж ничего не даст. Зеленский просто уйдет в другое место. Там такие подземные бункера, что пробить нельзя. Это ж когда-то строилось, как генштаб Киевского военного округа, во время Сталина», – сказал Соскин.

«А вот могут по куполу бахнуть. И по Кабмину могут. Но Кабмин тоже для них неинтересно. Для них интересно – это там, где эти кнопкодавы сидят. Это такая серьезная демонстрация.

Потому что они одобряют военные положения, мобилизацию. У нас же парламентская республика, а не президентская. Вот туда они могут ударить. И это серьезный удар будет.

Тогда Верховному Совету надо во Львов переезжать. В цирке будут заседать. Там хорошее здание, похожее на киевский парламент, там и место хорошее, я много раз там был», – добавил он.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Будут ещё серьёзные удары» – Раду призвали тикать во Львов

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить