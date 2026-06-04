«Это капля в море!» – укро-эксперт о запланированной помощи США Украине

Анатолий Лапин.  
04.06.2026 17:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Те 400 миллионов долларов, которые США хотят передать Украине, – это капля в море по сравнению с реальными возможностями. Например, Штаты могли бы реанимировать программу ленд-лиза, но президент Дональд Трамп не пойдет на такой шаг.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Те 400 миллионов долларов, которые США хотят передать Украине, – это капля в море...

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«Ну, что такое 400 млн военной помощи? Вы ж прекрасно понимаете, что, допустим, та же одна ракета-перехватчик для Patriot Рас-3 стоит более двух миллионов. Ну, в масштабах этой войны это такая капля в море, больше символический жест

Понятно другое, то, что Трамп, даже если Виктория Спарц ручку, которую, подарил ей Джо Байден, когда он подписывал 9 мая 2022 года закон о ленд-лизе, она подарит Трампу, чтобы он подписал, он не подпишет. Вот», – горько иронизирует он.

«А что могло бы действительно помочь в плане военных возможностей Украины — это да, действительно ленд-лиз. Но этого не случится, тут я абсолютный скептик. Ну четыреста миллионов военной помощи что-то там выделят, безусловно, тут даже не спорю, и я думаю, что особо сопротивляться Трамп не будет, а вот закон о ленд-лизе он точно не реанимирует», – заключил Золотарев.

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