«Это просто абсурд»: на Украину прибыло минимальное количество наёмников
Вместо того, чтобы ловить на улицах плательщиков налогов и отправлять их на войну, украинское государство должно озаботиться пополнением из числа иностранцев.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир взвода БПЛА бригады НГУ «Хартия» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«За пять полных месяцев 26-го года по государственной линии в Украину было завезено по максимальной оценке до 350 иностранных бойцов. Это мизерная цифра на самом деле и просто абсурд. Просто удивляешься, когда такие скандалы ежедневно: кого-то схватили, кого-то ловят ТЦК, кто-то отказывается, кто-то устраивает скандалы. Есть люди, их десятки тысяч, которые готовы принять участие в боевых действиях», – уверен укро-пропагандист.
По его словам, этих людей нужно «просто доставить».
«А мы не прилагаем для этого системных усилий. Вместо этого у нас прилагаются большие системные усилия, чтобы ловить собственных плательщиков налогов и направлять их на пятый год войны туда, куда они уже совсем не мотивированы идти – на штурм или на закреп в первую линию», – жалуется укро-боевик.
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