Кедми: Путин не станет спасать Армению от глупости

Максим Столяров.  
10.06.2026 18:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 931
 
Армения, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русофобия


Единственное, что может предложить Армения Западу – это русофобия, но вес страны настолько мал, что вряд ли это навредит кому-либо, кроме нее.

Об этом на канале «Поглед» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Единственное, что может предложить Армения Западу – это русофобия, но вес страны настолько мал,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Армянский народ сделал свой выбор, и не первый раз. Результаты выборов – против Армении. Раз они хотят, так и будет, это уже было в Армении в прошлом, но Путин не Ленин, и как Ленин спас Армению от глупости, которую они сделали, Путин спасать не будет.

Тогда Армения полагалась на Запад, на то, что он поможет. Пусть полагается сейчас на французов, англичан, что они дадут Армении то, что они не могут получить. Вам [болгарам] тоже много чего обещали при вступлении в ЕС, но Болгария богаче Армении потенциально.

А что Армения может дать миру, кроме русофобии, которую там пытаются насаждать, кроме АнтиРоссии? Они надеются за это получить плату? Пусть попробуют. Уже есть такая страна Украина. Если для Пашиняна пример Зеленского и попытки идти по его стопам являются примером, то пусть он посмотрит, что произошло с Украиной», – сказал Кедми.

«Что это меняет на Кавказе? Если только армяне не попросят иностранные базы на своей территории. Но я не уверен, что Турция и азербайджанцы с этим согласятся. А во всём остальном это не влияет.

Россия проживёт без Армении, Казахстан тоже. Что Армения может дать? Пусть она выходит из ОДКБ… Куда она вступит, в НАТО что ли? Она не играет никакой роли. Да. Это обидно России, может быть, но практически вес Армении настолько незначителен, что куда она будет относиться и как, не играет роли», – считает эксперт.

Читайте также: Зеленский пожелал пашиняновской Армении того же, что произошло с Украиной.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Кедми: Путин не станет спасать Армению от глупости

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить