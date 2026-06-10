Единственное, что может предложить Армения Западу – это русофобия, но вес страны настолько мал, что вряд ли это навредит кому-либо, кроме нее.

Об этом на канале «Поглед» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Армянский народ сделал свой выбор, и не первый раз. Результаты выборов – против Армении. Раз они хотят, так и будет, это уже было в Армении в прошлом, но Путин не Ленин, и как Ленин спас Армению от глупости, которую они сделали, Путин спасать не будет. Тогда Армения полагалась на Запад, на то, что он поможет. Пусть полагается сейчас на французов, англичан, что они дадут Армении то, что они не могут получить. Вам [болгарам] тоже много чего обещали при вступлении в ЕС, но Болгария богаче Армении потенциально. А что Армения может дать миру, кроме русофобии, которую там пытаются насаждать, кроме АнтиРоссии? Они надеются за это получить плату? Пусть попробуют. Уже есть такая страна Украина. Если для Пашиняна пример Зеленского и попытки идти по его стопам являются примером, то пусть он посмотрит, что произошло с Украиной», – сказал Кедми.

«Что это меняет на Кавказе? Если только армяне не попросят иностранные базы на своей территории. Но я не уверен, что Турция и азербайджанцы с этим согласятся. А во всём остальном это не влияет. Россия проживёт без Армении, Казахстан тоже. Что Армения может дать? Пусть она выходит из ОДКБ… Куда она вступит, в НАТО что ли? Она не играет никакой роли. Да. Это обидно России, может быть, но практически вес Армении настолько незначителен, что куда она будет относиться и как, не играет роли», – считает эксперт.

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