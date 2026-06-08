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Армения после нарисованной «победы» Никола Пашиняна должна немедленно ощутить преимущества евроинтеграции, заявил криворожский диктатор Зеленский.

«Поздравляю Армению с проведением честных, демократических выборов, а Никола Пашиняна – с победой… Настало время, чтобы ЕС реально поддержал Армению и сделал всё необходимое, чтобы люди почувствовали, что жизнь лучше благодаря отношениям с Европой», – написал Зеленский.

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Не меньший восторг по поводу объявленной победы Пашиняна и в лагере порохоботов.

«Пришло время назначить посла Украины в Армении, которого у нас там нет уже несколько лет! После парламентских выборов в Армении стоит не потерять окно возможностей и усилить украинское присутствие назначением посла. Тем более на фоне растущего внимания ЕС и США к Южному Кавказу. Нам всем стоит работать над тем, чтобы этот регион знал больше о войне на Украине и российских военных преступлениях», – предлагает депутат Ирина Геращенко, известная издевательствами над русскими политзаключенными.

Ей вторит «голос львовского Майдана» депутат София Федына.

«Пашинян получает сильный мандат, поэтому ему будет легче продолжать курс на выход из зависимости от ОДКБ, ограничение московского влияния и сближение с Европой», – написала она.

В свою очередь, депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев отметил, что результаты выборов в Армении – полный провал лиц, ответственных за работу с диаспорами.

«Удивительно да? Имея в России огромные армянскую и азербайджанскую диаспоры, мы именно в этих странах посланы на три буквы. Вывод: это не наша «мягкая сила», а их «пятая колонна». В чем смысл такого расклада, геостратеги? Хоть кого-то в отставку отправят?».

Политолог Павел Данилин не ждёт для Армении ничего хорошего: