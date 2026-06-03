Командир ВСУ: Пора объявлять эвакуацию Славянска и Краматорска

Вадим Москаленко.  
03.06.2026 13:02
  (Мск) , Киев
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Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Украина должна начать принудительную эвакуацию населения всех городов, которые находятся ближе 50 километров от линии фронта.

Об этом в эфире канала «ТСН» заявил командир батальона БПЛА 81 бригады ДШВ ВСУ Александр Денисов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна начать принудительную эвакуацию населения всех городов, которые находятся ближе 50 километров от...

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«Многие не готовы выезжать из Славянска, говорят, что они уже всё видели. Поэтому я не понимаю, почему до сих пор не приняли на законодательном уровне какую-то норму обязательной эвакуации, чтобы там работали только военные.

Я помню, как это было в других городах. Основная масса людей выезжает, когда пропадает свет и вода. А пока всё цивилизованно, люди не выезжают», – сказал Денисов.

«То есть, нужно отключить это всё?» – уточнила ведущая.

«Нужно делать принудительную эвакуацию. Причём, зона должна быть минимум 50 километров от линии фронта. Это дистанция, на которую большинство БПЛА малой дальности уже достаёт», – добавил комбат.

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English version :: Читать на английском Командир ВСУ: Пора объявлять эвакуацию Славянска и Краматорска

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