Украина должна начать принудительную эвакуацию населения всех городов, которые находятся ближе 50 километров от линии фронта.

Об этом в эфире канала «ТСН» заявил командир батальона БПЛА 81 бригады ДШВ ВСУ Александр Денисов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие не готовы выезжать из Славянска, говорят, что они уже всё видели. Поэтому я не понимаю, почему до сих пор не приняли на законодательном уровне какую-то норму обязательной эвакуации, чтобы там работали только военные.

Я помню, как это было в других городах. Основная масса людей выезжает, когда пропадает свет и вода. А пока всё цивилизованно, люди не выезжают», – сказал Денисов.