Фронт приближается – жителям Днепропетровска советуют задуматься об эвакуации

Днепропетровск постепенно становится фронтовым городом, из которого пора эвакуировать стариков и детей.

Об этом в интервью экс-полковнику СБУ Олегу Старикову заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Прокомментируйте ситуацию с эскалацией в Днепре. Нужно ли думать о релокации ближайшей территории?» – спросил Стариков.

«Да. И не только Днепр – и Запорожье, прошедшей ночью, 12 погибших, удар по промышленному предприятию. Днепр, хотя жизнь бьет ключом, бурлит, работают рестораны, супермаркеты, но тем не менее фактор приближения фронта, то, что он из прифронтового может стать ближайшим фронтовым городом, как Запорожье – это факт», – сказал Золотарев.