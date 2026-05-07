Фронт приближается – жителям Днепропетровска советуют задуматься об эвакуации

Вадим Москаленко.  
07.05.2026 16:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 728
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Днепропетровск, Общество, Россия, Украина


Днепропетровск постепенно становится фронтовым городом, из которого пора эвакуировать стариков и детей.

Об этом в интервью экс-полковнику СБУ Олегу Старикову заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Днепропетровск постепенно становится фронтовым городом, из которого пора эвакуировать стариков и детей. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Прокомментируйте ситуацию с эскалацией в Днепре. Нужно ли думать о релокации ближайшей территории?» – спросил Стариков.

«Да. И не только Днепр – и Запорожье, прошедшей ночью, 12 погибших, удар по промышленному предприятию. Днепр, хотя жизнь бьет ключом, бурлит, работают рестораны, супермаркеты, но тем не менее фактор приближения фронта, то, что он из прифронтового может стать ближайшим фронтовым городом, как Запорожье – это факт», – сказал Золотарев.

«И действительно, когда в 22 году в Покровске, когда фронт был еще далеко, многие коммерческие структуры тогда довольно дальновидно релоцировались в другие места, и оказались правы. И вот для Днепра это уже звоночек. Если у вас пожилые родители, дети – подумайте о том, как куда переместить в более безопасные места. Молодежи проще: бросил вещи в машину и уехал. А старикам тяжелее. Поэтому старики, дети, лучше подумать о более безопасных местах», – подытожил эксперт.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Фронт приближается – жителям Днепропетровска советуют задуматься об эвакуации

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора