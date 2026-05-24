На минувших выходных в Киеве и Львове прошли немногочисленные митинги украинских националистов против политики Зе-режима по массовому завозу мигрантов как рабочей силы вместо погибших на фронте.

Участники развернули плакаты «Украина для украинцев», «За белую Украину», «Вон с украины, мигрант некрасивый», «Будет ли пакистанец защищать Купянск?», «Наши воины воюют не за такую Украину» и т.п.

Возмущение нациков вызвало недавнее заявление главы офиса миграционной политики Олега Воскобойника, который сказал, что в будущем украинцы будут метисами – смешанными с индусами, бангладешцами и т.д.

Воскобойник призвал не драматизировать проблему – по его словам, главное, чтобы мигранты были законопослушными, платили налоги и «становились частью украинской политической нации».

Работать мигранты будут в сельском хозяйстве и металлургии – именно эта украинская продукция больше всего интересует ЕС, добавил чиновник.