Прозападное правительство Молдавии за пять лет сгубило экономику и энергетику своей страны.

Об этом на Петербуржском международном экономическом форуме заявил экс-президент Молдовы Игорь Додон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Молдове пять лет назад к власти пришли так называемые проевропейские силы. На том этапе Западу было принципиально важно обеспечить тыл ВСУ с учетом войны, которая начнется на Украине. Все понимали, что она будет.

Очень часто сейчас в Молдове говорят, что «все из-за войны». Но экономика Молдовы начала падать, и диалог с Россией поставили на паузу до начала этой войны.

Потом Молдова присоединилась к санкциям, логистика исчезла. И мы сейчас доля России в торговле с Молдовой около 2%. Экспорт упал в 2,5 раза, импорт с 1 миллиарда упал почти в 5 раз. И сейчас доля РФ в торговом балансе Молдовы – около 2%. Это очень мало. Раньше было около 25-30%.

Это привело к тому, что роста ВВП практически нет эти 5 лет. Инфляция суммарная – более 70%. Из-за того, что мы отказались закупать газ из России, покупаем через европейских трейдеров, тарифы выросли в 4-7 раз.

Бедность населения – 33%, одна треть. 400 тысяч граждан уехало из страны за последние три года», – жаловался Додон.