По центру Львова, стартовав у памятника гитлеровскому коллаборационисту Степану Бандере, прошёл марш под черно-красными флагами УПАшни и свастиками «Азова» (террористы, запрещены в РФ).

Шабаш был приурочен к т.н. «Дню героев», который установили украинские нацисты 23 мая – в годовщину ликвидации в 1938 году в Роттердаме первого главаря ОУН Евгения Коновальца советским разведчиком Павлом Судоплатовым.

Интересно, что в этот же день Львов посетила временная поверенная США Джули Дэвис. Цель визита – участие в т.н. молитвенном завтраке в Католическом университете. Американка там вещала про «общие ценности, свободу и поддержку Украины».

Дэвис также посетила кладбище погибших ВСУшников, где возложила цветы на могилы под черно-красными бандеровскими флагами.

На минувших выходных во Львове чиновники также провели торжественное переименование части центральных улиц в «площадь Андрея Парубия» – в честь ликвидированного экс-спикера Верховной Рады, одного из организаторов массового убийства русских жителей Одессы в мае 2014 года.

Ни одно из этих мероприятий не прерывалось из-за воздушной тревоги и не стало целью ударов в рамках СВО.