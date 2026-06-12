Удар по электростанции в Крыму. Зеленский угрожает уничтожить всю нефтяную отрасль РФ
Часть населенных пунктов под Симферополем остаются без света после ночной атаки беспилотников на местную электростанцию. Украина одновременно с бомбёжками мостов и бензовозов стремится устроить полуострову энергетический коллапс. Аналогичные меры воздействия на Киев, к слову, почему-то больше не проводятся в системном порядке.
Тем временем, упивающийся безнаказанностью диктатор Зеленский накануне провел церемонию награждения украинских дронщиков по поводу введенного «дня Сил беспилотных систем», где озвучил новые угрозы в адрес России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«На каждый один доллар, вложенный в дроны, мы обеспечиваем врагу ущерб в десятки раз больше. И этот показатель будет только расти…
Наши украинские дроны обеспечивают ежедневно и каждую ночь дальнобойные санкции против агрессора, против России. Скоро уже не будет у них в России нефтяных объектов, до которых украинские птицы еще не долетели», – угрожает Зеленский.
Читайте также: Нет ни одной логичной причины оставлять в живых Зеленского – эксперт
English version :: Читать на английском Удар по электростанции в Крыму. Зеленский угрожает уничтожить всю нефтяную отрасль РФ
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: