Арест известного политолога в Грузии. Тбилиси выслуживается перед Трампом в надежде на прощение?

В минувшую субботу в Грузии были арестованы известный политолог и журналист. Их одновременно обвинили в «шпионаже» в пользу России. Похоже, так Тбилиси демонстрирует Брюсселю и Лондону свою лояльность и готовность к возвращению в лоно Запада.

Под каток репрессий попал журналист и редактор издания Newscaucasus Ираклий Чихладзе, а также Гулбаат Рцхиладзе, глава «Евразийского института», основатель грузинского аналога «Бессмертного полка» и руководитель «Совета по мониторингу русофобии». При этом служба безопасности Грузии (СГБ) не объединила их дела в одно производство, хотя оба якобы арестованы якобы за передачу разведывательной информации России в один день, что говорит о заранее спланированной показательной силовой акции.

Понятно, что обвинения против Гулбаата Рцхиладзе абсолютно сфабрикованы, так как он никогда не работал в государственных органах и не имел никакого доступа к секретам. И оказался он под ударом именно за свою общественную деятельность и принципиальную антизападную позицию, так как постоянно выступал против вступления Грузии в НАТО и ЕС, заявлял о необходимости восстановления отношений с Россией, справедливо критикуя непоследовательную позицию «Грузинской мечты», в том числе в интервью «ПолитНавигатору».

Соратники Рцхиладзе уверены, что цель его ареста – парализовать деятельность «Совета по мониторингу русофобии», который расследовал факты разжигания межнациональной розни и действия прозападной оппозиции, призывая к привлечению ответственности сторонников Саакашвили. Очевидно, что такая демонстративная расправа призвана еще и запугать всех, кто выступает за сотрудничество с Россией.

Но главное всё же в другом, а именно в стремлении Тбилиси сейчас выслужиться перед Западом и поэтому в качестве сакральных жертв были выбраны журналист и политолог.

Интересно, что замглавы СГБ Лаша Маградзе во время брифинга вменил Рцхиладзе работу на ведомства одновременно аж двух стран — России и Ирана, с представителями которых он якобы проводил «конспиративные встречи». И теперь ему грозит по статье 314, части 1 УК Грузии тюремное заключение от 8 до 12 лет. А это уже явный реверанс в сторону Вашингтона и Тель-Авива.

Тем более, что совсем недавно с 40-минутным визитом для подписания кабального соглашения о стратегическом партнёрстве соседнюю Армению посещал госсекретарь США Рубио, и в Тбилиси поспешили выйти с инициативой по «перезагрузке» отношений с Вашингтоном.

И, видимо, в «Грузинской мечте» решили «попытать счастья» и воспользоваться шансом и влезть в одну лодку с Николом Пашиняном, предоставив англосаксам практически всё Закавказье на блюдечке.

Ведь не зря, буквально на днях спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили призвал Вашингтон начать отношения «с чистого листа»:

«Мы неоднократно говорили, что хотим начать отношения между Грузией и США с чистого листа, и ориентироваться на конкретные результаты, ожидая при этом, что американская администрация определится со своими интересами в отношении Грузии. Посмотрим, где совпадут интересы — там и появятся возможности для сотрудничества. Мы действуем так, чтобы нравиться нашему народу, а не властям других стран».

Поэтому данное заявление Папуашвили, как и арест пророссийских деятелей — чистой воды зондаж Белого дома, в желании сыграть на стремлении янки произвести перекройку геополитических сфер влияния на Южном Кавказе и в Средней Азии. Таким образом, в последнее время игравший в «многовекторность» Тбилиси просто готовит обратный разворот в сторону Запада, о чём мы уже предупреждали в своих предыдущих публикациях.