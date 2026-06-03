Рютте вальяжно прибыл в Киев. Никаких ударов сегодня не будет
В день ударов по Санкт-Петербургу и Кронштадту в Киев беспрепятственно прибыл генсек НАТО Марк Рютте. Украинские СМИ публикуют фото его встрече на перроне железнодорожного вокзала.
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«Почему не ударить по центру принятия решений в том же Киеве? Ну попал он под удар, и что? Мы предупреждали. После удара по гражданским в Енакиево это даже не обсуждается», – недоумевает бывший ведущий киевского антимайдана Юрий Кот.
С ним согласен тележурналист Максим Равреба.
«Поезд ведь законная цель, верно? Ну, как автобус Москва-Симфер? Верно! Предупреждали дипломатов, чтобы валили? Предупреждали! Могло что-то случиться с теми, кто в танке? Могло! О том, кто там внутри мы же могли не знать? Могли! Могли думать, что внутри военные? Тоже могли! И были бы правы – Рютте военный».
Юлия Витязева указывает, что Киев для НАТОвцев превратился в «проходной двор».
«Вынести им железную дорогу нам что мешает? Опять гуманизм жмет?».
Российский полковник в отставке Аслан Нахушев уверен, что Рютте гарантирована безопасность.
«Гарантированно сегодня никаких ударов по Киеву не будет. Это СВО».
Российский президент Владимир Путин в начале СВО предостерегал Запад от попыток помешать ходу спецоперации на Украине.
«Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий, все необходимые в этой связи решения приняты», – говорил Путин 22 февраля 2022 года.
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