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В день ударов по Санкт-Петербургу и Кронштадту в Киев беспрепятственно прибыл генсек НАТО Марк Рютте. Украинские СМИ публикуют фото его встрече на перроне железнодорожного вокзала.

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«Почему не ударить по центру принятия решений в том же Киеве? Ну попал он под удар, и что? Мы предупреждали. После удара по гражданским в Енакиево это даже не обсуждается», – недоумевает бывший ведущий киевского антимайдана Юрий Кот.

С ним согласен тележурналист Максим Равреба.

«Поезд ведь законная цель, верно? Ну, как автобус Москва-Симфер? Верно! Предупреждали дипломатов, чтобы валили? Предупреждали! Могло что-то случиться с теми, кто в танке? Могло! О том, кто там внутри мы же могли не знать? Могли! Могли думать, что внутри военные? Тоже могли! И были бы правы – Рютте военный».

Юлия Витязева указывает, что Киев для НАТОвцев превратился в «проходной двор».

«Вынести им железную дорогу нам что мешает? Опять гуманизм жмет?».

Российский полковник в отставке Аслан Нахушев уверен, что Рютте гарантирована безопасность.

«Гарантированно сегодня никаких ударов по Киеву не будет. Это СВО».

Российский президент Владимир Путин в начале СВО предостерегал Запад от попыток помешать ходу спецоперации на Украине.