«Подминают наш мелкий и средний бизнес – этнические диаспоры стали хозяевами страны!» – Делягин

Российский малый и средний бизнес склоняется к сотрудничеству с этническими диаспорами, которые освобождены от налогов.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Малый й средний бизнес говорит: налоги платить невозможно, не получается. Идеальный удар по ним: люди меньше потребляют, спрос падает, ещё и налогово-административные расходы выросли», – сказал Делягин.

«Значит, надо уйти в тень. Потому что есть ведь этнические диаспоры, они налоги не платят вполне законно. Вот только что группа генералов внесла закон от Единой России, что если мигрант получил гражданство, но не встает на воинский учет, то его гражданства лишают.

Так они внесли, потом что-то с ними сделали, что-то им объяснили, и они отозвали законопроект. Потому что вот есть этнические диаспоры, им не нужно служить в армии, им не нужно платить налоги, они хозяева страны. Насколько можно предположить по практике.

А вы, податное население, терпите и, так сказать, радуйтесь и благодарите начальство за то, что оно с вами вытворяет. Не бухтите», – жаловался депутат.