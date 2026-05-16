Бутусов: «Мы несем большие потери от российских дронов»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские подразделения в оборону зачастую несут большие потери, чем наступающие русские.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир взвода БПЛА бригады НГУ «Хартия» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Важно сказать, что не менее бурный рост сейчас проходят и российские войска беспилотных систем. И большая угроза для нас – это не только то, что у нас не хватает людей на фронте, пехоты, есть определённые проблемы с количеством дронов. Большая проблема, в том, что враг тоже наносит украинским защитникам существенные потери именно дронами», – признает Бутусов.

По его словам, ВС РФ увеличивают численность военнослужащих в своих беспилотных подразделений до 168 тысяч человек, тогда как общая численность всей российской группировки, задействованной в СВО, около 700 тысяч.

Он добавил, что беспилотные войска РФ уже не уступают в численности штурмовым пехотным подразделениям.

«Большая проблема в том, что кроме того, что мы нанесем врагу большие потери, и это позитив, который работает на нашу победу, враг наносит большие потери и нам», – повторил укро-дронщик.

В качестве примера высоких потерь ВСУ он обрисовал ситуацию на севере Красноармейска и Димитрова (Покровска и Мирнограда), где русские получили преимущество в дронах, поскольку заняли господствующие над агломерацией высоты.

Бутусов считает, что попытка удержать северные окраины этих городов уже не имеет тактического смысла.