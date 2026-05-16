Бутусов: «Мы несем большие потери от российских дронов»
Украинские подразделения в оборону зачастую несут большие потери, чем наступающие русские.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир взвода БПЛА бригады НГУ «Хартия» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Важно сказать, что не менее бурный рост сейчас проходят и российские войска беспилотных систем. И большая угроза для нас – это не только то, что у нас не хватает людей на фронте, пехоты, есть определённые проблемы с количеством дронов. Большая проблема, в том, что враг тоже наносит украинским защитникам существенные потери именно дронами», – признает Бутусов.
По его словам, ВС РФ увеличивают численность военнослужащих в своих беспилотных подразделений до 168 тысяч человек, тогда как общая численность всей российской группировки, задействованной в СВО, около 700 тысяч.
Он добавил, что беспилотные войска РФ уже не уступают в численности штурмовым пехотным подразделениям.
«Большая проблема в том, что кроме того, что мы нанесем врагу большие потери, и это позитив, который работает на нашу победу, враг наносит большие потери и нам», – повторил укро-дронщик.
В качестве примера высоких потерь ВСУ он обрисовал ситуацию на севере Красноармейска и Димитрова (Покровска и Мирнограда), где русские получили преимущество в дронах, поскольку заняли господствующие над агломерацией высоты.
Бутусов считает, что попытка удержать северные окраины этих городов уже не имеет тактического смысла.
«Враг расширил килл-зону. И теперь нашим воинам приходится прорываться, чтобы зайти на эти позиции и с большим риском выходить. Невозможны ни нормальная логистика, ни обеспечение, ни эвакуация раненых Я не вижу в таких условиях целесообразности держать позиции, при удержании которых мы несем потери больше, чем враг», – подчеркнул Бутусов.
