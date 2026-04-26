Ипотека не отодвинет катастрофу: у России лишь один путь к спасению – депутат Госдумы

Максим Столяров.  
26.04.2026 20:24
  (Мск) , Москва
Демография, Недвижимость, Общество, Политика, Россия


Россию может спасти от жилищного кризиса только строительство большого количества дешёвого жилья.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Жилищный кризис у нас и продолжается, он у нас и не останавливался. Он только нарастает. Потому что ипотечное жилье, на которое все уважаемые либералы (чуть не сказал – недоумки) молятся во власти, так это же не способ решения жилищной катастрофы.

У нас в стране более 60% населения бедно. Ипотека, даже семейная, даже льготная – это способ улучшения жилищного положения, ну, 20-25% общества. Простите, а остальных как будто не существует для уважаемого государства», – сказал Делягин.

«В ситуации, когда вы население искусственно удерживаете в искусственно созданной бедности и нищете, единственный способ решения жилищной проблемы – это либо бесплатное жилье, либо дешевое жилье в социальный найм.

Условно хрущевки. Брежневки, лужковки. Это железобетонное строительство, которое пошло с начала нулевых годов. Ну, собянинки уже нельзя говорить, потому что уже люди считают, что это издевательство. Хотя в Москве запретили строить слишком маленькое жилье, спасибо Собянину, спохватился.

Когда там студия 28 квадратов, и что, там современная молодежь будет размножаться? Перекантоваться можно, размножаться – нет», – жаловался депутат.

English version :: Читать на английском Ипотека не отодвинет катастрофу: у России лишь один путь к спасению – депутат Госдумы

