«Сидят, на меня перепуганным глазами смотрят», – главарь «Азова» о встрече с европейцами
На Украине дроны превратили в культ, но забыли о людях.
Об этом в эфире видеоканала Ukraїner W заявил начальник штаба запрещенного в РФ и сформированного из неонацистов корпуса «Азов» Арсен Дмитрик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Нацист рассказал, что много общался с иностранными военными, которые говорили, что Украине нужен миллион дронов и обещали обеспечить это количество.
«Когда я ездил на конференции, общался, у нас была дискуссия. 90% процентов конференции – дроны. Я не выдержал, поднимаюсь и говорю: «Извиняюсь, а что у вас по людям? У вас люди готовы идти служить? У вас люди готовы умирать? У вас люди готовы гробы своих детей, дочек дома встречать?». Они сидят, на меня перепуганным глазами смотрят», – вспоминает Дмитрик.
По его словам, он предложил заняться сначала людьми, а потом уже дронами, поскольку, «нам партнеры дадут все, кроме людей».
Пожаловался он и на низкие зарплаты в ВСУ.
«Мы запускаем дроны на 300 тысяч долларов каждую ночь, но у нашего военного зарплата сколько сейчас? 1000 – 1500 долларов, у рядового 500 – 800 долларов. Это же нонсенс. Дроны – это инструмент. Создавать дроны, развивать – люди же придумывают это все. А у нас сделали культ дронов, и все. Мы неправильно двигаемся, поскольку мы о людях забыли», – заявил нацист.
English version :: Читать на английском «Сидят, на меня перепуганным глазами смотрят», – главарь «Азова» о встрече с европейцами
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: