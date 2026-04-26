В США напуганы: Трамп слишком безумен для поста главнокомандующего

Дональд Трамп является психически неуравновешенным безумцем, приказы которого могут быть опасны для всего мира.

Об этом в эфире канала «Dialogue Works» заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда происходила операция по спасению лётчиков, высшее руководство Пентагона, председатель Объединенного комитета начальников штабов, сказал Трампу, чтобы тот не вмешивался. Потому что он слишком неуравновешен психически и эмоционально, и может отдать какой-нибудь приказ. Это было бы плохо. Пентагон заявил президенту США, что он слишком непредсказуем, психически неуравновешен для того, чтобы в такой ситуации исполнять роль главнокомандующего. Говорят, что в какой-то момент Трамп в споре с председателем Объединенного комитета начальников штабов попросил его применить ядерное оружие. И Дэн Кейн отказался предоставить Трампу доступ. Об этом говорят. Все это укладывается в схему поведения, которую мы наблюдаем в действиях Трампа. В его постах в социальных сетях, и в его ежедневных комментариях для СМИ. Этот человек не в себе. У него проблемы с психикой», – сказал Слебода.