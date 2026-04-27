«Без всякой надежды» – экс-комбриг ВСУ признал, что их гонят в один конец на убой

Украинские подразделения получают приказы провести наступления, к которым они абсолютно не готовы.

Об этом в беседе с медиаэкспертом Сергеем Мамаевым заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Приходит тебе прямо в 5 или 6 утра боевое распоряжение, таких штук пять, восстановить утраченное положение, провести какие-то наступательные действия. А тебя даже не спрашивают, есть ли у тебя люди или нет, подготовился ты к наступлению, создал условия или подходят погодные условия. И ты им пишешь, что вот действительным докладываю… и расписываешь, что подразделение неукомплектованно, нет логистического обеспечения. Тебе дали там 20 снарядов в сутки на бригаду, условно говоря, и говорят: «Наступай», – вспоминает экс-комбриг.

Он рассказал, как делают пропагандистские сюжеты для ТВ. Журналистов инструктируют, что можно спрашивать, чего нельзя, после чего «все пересматривается, что-то оттуда еще вырезается», а на выходе получается «все у нас классно».

Кроме того, он затронул тему потерь ВСУ.