Экс-глава ЦРУ: «Украина для русских – настоящая лаборатория будущей войны»

Максим Столяров.  
26.04.2026 19:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 457
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Даже если «тупые» иранские дроны доставили столько проблем американцам, можно только представить, что может ждать при столкновении с модернизированными российскими «Геранями».

Об этом на канале «The Cipher Brief» заявил бывший глава ЦРУ отставной генерал Дэвид Петреус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В первую очередь, мы должны признать, что реальный тестовый пример – это не Иран, это Украина. Это и есть лаборатория будущей войны, и в ней уже есть намёки на то, что действительно грядёт, что будет по-настоящему угрожающим.

А именно – автономные системы, а не только дистанционно управляемые. Но даже в Персидском заливе мы видели, как Иран использовал эти тупые беспилотники «Шахеды», – отметил он.

«И причина, по которой я называю их «тупыми», заключается в том, что они не управляются дистанционно, у них нет коммуникационной архитектуры, позволяющей ими управлять на более длительном расстоянии, они могут работать только в режиме прямой видимости, в отличие от русских, которые используют иранские «Шахеды», но усовершенствовали их и управляют ими дистанционно.

Но даже там они создают реальные проблемы», – тревожился Петреус.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Экс-глава ЦРУ: «Украина для русских – настоящая лаборатория будущей войны»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить