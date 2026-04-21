Закончим с Ираном и возьмемся за Россию, – экс-глава ЦРУ

Россия временно получает дополнительные доходы от роста цен на нефть на фоне войны США с Ираном. Как только этот конфликт будет закончен, придет время «закручивать гайки» в отношении РФ.

Об этом в эфире видеоблога «Independence Avenue Media» заявил бывший глава ЦРУ отставной генерал Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«США продолжают участвовать в процессе и пытаются помочь в переговорах по урегулированию конфликта. Я общался с некоторыми из тех, кто участвует в этих переговорах. Я не питаю больших надежд на их скорое завершение, особенно сейчас, когда Россия может продавать больше нефти по более высокой цене. Но я думаю, что когда всё закончится, когда закончится война в Персидском заливе, когда пакет документов попадёт к президенту, когда будут введены санкции США, вот тогда-то и настанет время по-настоящему закрутить гайки в отношении Российской Федерации, что уже давно пора сделать», – заявил Петреус.

Газета New York Times перед новым годом сообщала, что удары по российским военным заводам и энергетическим объектам, осуществляемые якобы Украиной, готовит агентура ЦРУ. Дональд Трамп дал согласие на операцию, чтобы склонить Владимира Путина к «похабному миру».