Экс-посол Украины в Варшаве признал, что поляки держат украинцев за неполноценных
В Польше недовольны, что Киев через их голову устанавливает контакты с Брюсселем.
Об этом в эфире «5 канала» завил экс-посол Украины в Польше, бывший и.о. главы МИД Андрей Дещица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«На протяжении длительного периода времени поляки смотрели на нас как на младших братьев, которых нужно тащить в Европу и которым нужно помогать. Украинцы приезжали в Польшу только для того, чтобы работать, заработать деньги. И работали они в основном на работах, которые низко оплачиваются, нужны, важны, но они трактовались немного как на низшем уровне», – сказал Дещица.
По его словам, теперь Украина якобы «встала с колен», поляки к этому «оказались не готовы», а потому им следует понять, что Украина является «такой же полноценной европейской нацией и европейским государством».
Он говорит, что поляки однозначно поддержали Украину в войне с Россией.
«Но когда мы начали сами навязывать контакты с Брюсселем, Берлином, Парижем, тогда поляки поняли: а где мы там? И мне кажется, что это определенная ревность, если можно так сказать», – считает укро-дипломат.
По его мнению, полякам хочется быть «значимыми в истории создания современного украинского государства».
«Я думаю, что полякам нужно переосмыслить отношения с Украиной и воспринимать украинцев как полноценных партнеров, равноправных партнеров», – рассуждал Дещица.
English version :: Читать на английском
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: