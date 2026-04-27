Экс-посол Украины в Варшаве признал, что поляки держат украинцев за неполноценных 

В Польше недовольны, что Киев через их голову устанавливает контакты с Брюсселем.

Об этом в эфире «5 канала» завил экс-посол Украины в Польше, бывший и.о. главы МИД Андрей Дещица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На протяжении длительного периода времени поляки смотрели на нас как на младших братьев, которых нужно тащить в Европу и которым нужно помогать. Украинцы приезжали в Польшу только для того, чтобы работать, заработать деньги. И работали они в основном на работах, которые низко оплачиваются, нужны, важны, но они трактовались немного как на низшем уровне», – сказал Дещица.

По его словам, теперь Украина якобы «встала с колен», поляки к этому «оказались не готовы», а потому им следует понять, что Украина является «такой же полноценной европейской нацией и европейским государством».

Он говорит, что поляки однозначно поддержали Украину в войне с Россией.