Нацист Дикий: Мерц нам угодит кое-чем покруче «Таурусов»
ЕС должен выслать на родину всех украинцев призывного возраста, а отказников лишить гражданства.
Об этом на канале «Новинарня» заявил экс-командир роты запрещенного в РФ подразделения «Айдар» нацист Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я бы позволил выезд из страны при условии выхода из гражданства. Я бы отпустил тех, кто проходит этот процесс – и пошёл. То же касается украинцев за границей. Канцлер Мерц сказал, что Германия обдумывает, не отправить ли назад на Украину мужчин призывного возраста.
Я считаю, если бы он реально так сделал, это было намного полезнее, чем если бы он нам те «Таурусы» дал… Намного более весомым вкладом в нашу «перемогу». Я думаю, другие европейские страны не захотели бы, чтобы огромный наплыв этих мужичков растёкся по их странам, поэтому я думаю, это могло бы быть синхронным действием ЕС.
Это бы дало нам огромные плюсы. Не только дополнительный мобрезерв и справедливость. Потому что несправедливо – всё-таки человек, который здесь или должен служить, или прячется, боится бусика, а тот, кто просто сбежал туда – всё, взятки гладки, никому ничего не должен, скотиняка», – рассуждал Дикий.
«И если бы ЕС принял решение вернуть нам этих мужичков, хотя бы просто приостановил им статус беженцев, то я тоже за то, что те, кто откажутся от гражданства – пусть остаются.
Но в таком случае у нас будет возможность не пускать их в страну и дальше, они никогда нигде не будут голосовать – ну и Бог с ними. Нет, их это не напугает. Однако мы с тобой потом не получим правительство «ухилянтов» на первых же выборах», – объяснил свою мысль нацист.
English version :: Читать на английском Нацист Дикий: Мерц нам угодит кое-чем покруче «Таурусов»
